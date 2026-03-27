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Carambola en SNM deja sólo daños materiales

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Carambola en SNM deja sólo daños materiales

Cuatro automóviles participaron en una carambola registrada la tarde de este jueves en la avenida Salvador Nava Martínez, en donde hubo daños materiales pero nadie resultó lesionado.

El accidente tuvo lugar a las cuatro de la tarde y en él participaron una camioneta Nissan X-Trail color blanco, un automóvil Dodge Attitude gris, un Volkswagen Polo blanco y un cuarto vehículo que se retiró del lugar sin reclamar daños materiales.

Según los hechos, los vehículos se desplazaban por los carriles centrales de la transitada avenida con dirección del distribuidor Juárez hacia la zona universitaria; no obstante, frente a la clínica del Imms, los conductores no guardaron su distancia y así los vehículos impactaron entre sí por alcance presentando daños considerables.

Tres de los involucrados permanecieron en el sitio a la llegada de los agentes de la Policía Vial para que tomaran conocimiento pero el otro determinó retirarse ya que al parecer su unidad no tenía grandes daños.

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Se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio en lo particular para que el caso no pasara a mayores y los vehículos no fueran enviados a una pensión.

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