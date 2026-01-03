Cárcel a un joven por apuñalar a su rival

AQUISMÓN. -Un joven que estaba detenido por homicidio en grado de tentativa en Aquismón, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

Fueron los agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas lograron, quienes en continuación de la audiencia inicial, consiguieron la vinculación a proceso y la prisión preventiva de Apolinar "N".

Se detalló que en noviembre de 2025, en la localidad de Xolmon del municipio referido, el imputado junto con otras personas agredieron a la víctima con un arma blanca y golpes.

A raíz de estos hechos, se estableció la probable participación de Apolinar, se judicializó la carpeta de investigación y se obtuvo una orden de aprehensión emitida por un Juez de control, con la que fue asegurado.

Posteriormente, los agentes Fiscales presentaron pruebas suficientes para solicitar la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, solicitudes que fueron concedidas por la autoridad judicial.

Además, se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, durante el cual ambas partes podrán aportar más pruebas al proceso.