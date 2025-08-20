logo pulso
TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Carro se acaba en fuerte choque; un lesionado

Se estampó contra la contención en el Blvr. Rocha Cordero y avenida Salk

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
Un automóvil quedó destrozado por completo luego de chocar contra la contención en el puente del bulevar Rocha Cordero y la avenida Salk, un ocupante resultó con heridas graves y fue trasladado a un hospital a recibi atención médica requerida.

El accidente tuvo lugar alrededor de las diez de la noche del lunes, en que el automóvil Pontiac color gris, se desplazaba a alta velocidad por el bulevar referido, en dirección de la avenida Juárez hacia la avenida Industrias.

Al llegar a la parte ascendente del puente de la avenida Salk, el conductor de nombre Juan N. de 49 años, de edad, perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma el carro se estampó de frente contra la contención de concreto, acabando en pérdida total ante el fuerte impacto.

Un acompañante del conductor resultó con fuertes lesiones y fue atendido en el sitio por paramédicos de Protección Civil Estatal, quienes lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

El carro, que quedó en chatarra, fue retirado por una grúa hacia una pensión mientras que elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron a tomar conocimiento del accidente y el conductor fue presentado ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal.

