Chocan auto y camión urbano en Morales

Por Redacción

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
Leve accidente vial registrado a un costado del parque de Morales entre un camión urbano y un auto deportivo, dejó solamente daños materiales y los conductores pudieron llegar a un acuerdo en lo particular.

Fue a las 17:30 horas de este jueves, cuando el conductor de un automóvil Mazda de color gris se desplazaba por esa avenida a un costado del mencionado parque.

A la altura de la calle León Flores, el conductor dio vuelta a la izquierda para ingresar a esa arteria pero lo hizo sin precaución y así le cortó la circulación al camión urbano número económico 5808 de la línea Morales, el cual se desplazaba por los carriles opuestos.

Ante tal maniobra el chofer del camión no pudo frenar a tiempo y así fue chocado en la parte frontal por el carro, registrándose algunos daños entre las dos unidades pero nadie salió lastimado.

Luego del impactos los dos conductores se dispusieron a dialogar sobre el incidente y pudieron llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras, por lo que el caso no pasó a mayores.

