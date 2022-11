Chocan tráiler y camión en rúa a Villa de Reyes

Un tráiler y camión transporte de personal protagonizaron un aparatoso choque en la carretera 37 a Villa de Reyes, en donde por suerte no hubo lesionados solamente se reportaron daños materiales.

El accidente se suscitó al mediodía de este jueves y participaron un tráiler Kenworth en color blanco, así como un camión de transporte de la empresa Senda City del mismo color.

De acuerdo a los hechos, el tráiler se desplazaba sobre el camino de la comunidad de Laguna de San Vicente y al llegar a la carretera 37, en su tramo de la carretera México hacia Villa de Reyes, el conductor intento ingresar a esa arteria.

No obstante, no tomó las precauciones debidas y le cortó la circulación al camión, cuyo conductor no pudo frenar a tiempo y de esta forma chocó de frente contra el costado derecho del tractocamión.