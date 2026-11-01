Chocan vehículos pesados en ZI
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Tres vehículos de carga pesada protagonizaron un accidente vial en la avenida Industrias, en donde los daños materiales fueron considerables aunque no hubo heridos, la posible causa fue el no respetar el semáforo en rojo.
El percance tuvo lugar después de la siete de la noche de este sábado, inicialmente un tractocamión color blanco y con número económico 13, circulaba sobre el Eje 114 en la Zona Industrial.
Al llegar a la avenida Industrias, el conductor al parecer no respetó el semáforo en rojo y de esta forma chocó contra una pipa de nitrógeno, a la que proyectó contra otro tractocamión que por ahí se encontraba en parada momentánea obedeciendo su conductor la luz roja. A causa del accidente las tres unidades presentaron daños considerables y al sitio arribaron peritos de la Policía Municipal capitalina, quienes tomaron conocimiento del accidente en espera de que los conductores puedan llegara a un acuerdo a través de sus aseguradoras.
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