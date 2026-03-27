Chofer de personal queda prensado en accidente sobre la 57
Paramédicos y operadores de grúas realizaron maniobras para rescatarlo y trasladarlo
Un fuerte accidente donde una persona resultó lesionada en la carretera 57 en Santa María del Río se registró esta madrugada.
Los hechos se suscitaron cerca de las 05:00 de la mañana en el kilómetro 145 de la carretera México (57) a la altura de la comunidad del Cerrito, de Santa María del Río.
Una camioneta de transporte de personal y un tráiler se vieron involucrados en el accidente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El conductor de la camioneta quedó prensado, por lo que paramédicos y operadores de las grúas realizaron las maniobras para rescatar al conductor y trasladarlo para su atención médica especializada.
Elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron conocimiento del accidente.
Vuelca tráiler en la ´57 al quedarse sin frenos
En una curva acabó sobre un costado a la orilla del asfalto, en Santa María
no te pierdas estas noticias
Chofer de personal queda prensado en accidente sobre la 57
Redacción
Paramédicos y operadores de grúas realizaron maniobras para rescatarlo y trasladarlo
Asesinan a taxista en la colonia Simón Díaz
Redacción
Homicidio en calle Marconi moviliza a corporaciones