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Chofer de personal queda prensado en accidente sobre la 57

Paramédicos y operadores de grúas realizaron maniobras para rescatarlo y trasladarlo

Por Redacción

Marzo 27, 2026 10:14 a.m.
A
Chofer de personal queda prensado en accidente sobre la 57

Un fuerte accidente donde una persona resultó lesionada en la carretera 57 en Santa María del Río se registró esta madrugada. 

Los hechos se suscitaron cerca de las 05:00 de la mañana en el kilómetro 145 de la carretera México (57) a la altura de la comunidad del Cerrito, de Santa María del Río

Una camioneta de transporte de personal y un tráiler se vieron involucrados en el accidente.

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El conductor de la camioneta quedó prensado, por lo que paramédicos y operadores de las grúas realizaron las maniobras para rescatar al conductor y trasladarlo para su atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron conocimiento del accidente.

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