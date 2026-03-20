Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de San Vicente Tancuayalab dejó como saldo tres personas detenidas, una de ellas lesionada.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron durante un operativo en la región Huasteca, cuando agentes estatales ubicaron a un grupo armado que, al detectar su presencia, abrió fuego contra los uniformados.

Los elementos repelieron la agresión y lograron la detención de tres personas, además del aseguramiento de armas, equipo táctico y vehículos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que no hubo bajas ni elementos de seguridad lesionados durante el operativo.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de los detenidos ni el grupo al que presuntamente pertenecen.