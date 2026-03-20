logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos

Grupo armado atacó a policías en San Vicente

Por Redacción

Marzo 20, 2026 04:42 p.m.
A
Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de San Vicente Tancuayalab dejó como saldo tres personas detenidas, una de ellas lesionada.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron durante un operativo en la región Huasteca, cuando agentes estatales ubicaron a un grupo armado que, al detectar su presencia, abrió fuego contra los uniformados.

Los elementos repelieron la agresión y lograron la detención de tres personas, además del aseguramiento de armas, equipo táctico y vehículos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que no hubo bajas ni elementos de seguridad lesionados durante el operativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de los detenidos ni el grupo al que presuntamente pertenecen.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos
Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos

Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos

SLP

Redacción

Grupo armado atacó a policías en San Vicente

Alerta en carreteras por Semana Santa en SLP
Alerta en carreteras por Semana Santa en SLP

Alerta en carreteras por Semana Santa en SLP

SLP

Redacción

Fallas y descuidos, principales causas de incidentes

Enfrentamiento en San Vicente deja tres detenidos; uno está herido
Enfrentamiento en San Vicente deja tres detenidos; uno está herido

Enfrentamiento en San Vicente deja tres detenidos; uno está herido

SLP

Huasteca Hoy

La GCE aseguró armas de fuego, equipo táctico y vehículos

Pide SSPC pide regulación policial ante muertes de motociclistas
Pide SSPC pide regulación policial ante muertes de motociclistas

Pide SSPC pide regulación policial ante muertes de motociclistas

SLP

Rubén Pacheco

Destaca Juárez Hernández la falta de cursos y el incumplimiento de normas