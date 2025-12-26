Choque con volcadura en Avenida Juárez; sólo daños

Un choque con volcadura fue reportado este viernes sobre la Avenida Juárez, al sur de la capital.

Los hechos, cerca de las 13:00 horas a la altura de Avenida de Las Torres, lugar donde colisionaron los conductores de un vehículo compacto y una camioneta con caja seca.

De percance, el segundo vehículo en mención quedó volcado sobre su parte izquierda.

No se reportan heridos, pero sí cuantiosos daños materiales.

