Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Seguridad

Choque con volcadura en Avenida Juárez; sólo daños

Los hechos, cerca de las 13:00 horas a la altura de Avenida de Las Torres

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 01:57 p.m.
A
Choque con volcadura en Avenida Juárez; sólo daños

Un choque con volcadura fue reportado este viernes sobre la Avenida Juárez, al sur de la capital.

Los hechos, cerca de las 13:00 horas a la altura de Avenida de Las Torres, lugar donde colisionaron los conductores de un vehículo compacto y una camioneta con caja seca.

De percance, el segundo vehículo en mención quedó volcado sobre su parte izquierda.

No se reportan heridos, pero sí cuantiosos daños materiales.

Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez

Hampones en moto le dispararon en la Col. Santuario y se dieron a la fuga

