logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque y volcadura en Carr. a Matehuala

Un auto no guardó distancia y le pegó a otro que pasaba por unos topes

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Choque y volcadura en Carr. a Matehuala

En la carretera a Matehuala, un automóvil le pegó por alcance a otro que disminuía su velocidad para pasar unos topes, el cual terminó volcado con daños materiales de consideración pero sin personas lesionadas. El reporte sobre el caso se dio a las corporaciones cerca de la dos de la tarde de este jueves, inicialmente un automóvil KIA de color gris se desplazaba por la mencionada carretera en dirección a Matehuala.

Fue cerca de la gasolinera El Avión, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Chevrolet Spark que circulaba adelante, del cual el conductor disminuía su velocidad para pasar unos topes que ahí se localizan.

A causa del fuerte golpe recibido, el Spark fue proyectado hacia adelante y terminó volcado sobre la superficie de rodamiento pero a pesar de lo aparatoso del percance nadie resultó herido y los conductores sólo se llevaron su buen susto.Peritos de la guardia civil municipal de Soledad toman conocimiento del accidente y los vehículos participantes fueron enviados a una pensión particular en tanto que los conductores involucrados llegan a un acuerdo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava
Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava

Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava

SLP

Pulso Online

Cuatro vehículos se vieron involucrados en el choque ocurrido frente a la clínica IMSS.

Choque y volcadura en carretera a Matehuala
Choque y volcadura en carretera a Matehuala

Choque y volcadura en carretera a Matehuala

SLP

Redacción

Un automóvil compacto impactó a un Chevrolet, que terminó volcado sobre la vía

Fotos | Aplica SSPC barredora de autos en las vías
Fotos | Aplica SSPC barredora de autos en las vías

Fotos | Aplica SSPC "barredora" de autos en las vías

SLP

Pulso Online

El operativo, para evitar autos estacionados en áreas no permitidas

Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro
Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro

Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro

SLP

Pulso Online

Impactó a un vehículo Toyota que circulaba hacia carretera Matehuala