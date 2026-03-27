Choque y volcadura en Carr. a Matehuala

En la carretera a Matehuala, un automóvil le pegó por alcance a otro que disminuía su velocidad para pasar unos topes, el cual terminó volcado con daños materiales de consideración pero sin personas lesionadas. El reporte sobre el caso se dio a las corporaciones cerca de la dos de la tarde de este jueves, inicialmente un automóvil KIA de color gris se desplazaba por la mencionada carretera en dirección a Matehuala.

Fue cerca de la gasolinera El Avión, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Chevrolet Spark que circulaba adelante, del cual el conductor disminuía su velocidad para pasar unos topes que ahí se localizan.

A causa del fuerte golpe recibido, el Spark fue proyectado hacia adelante y terminó volcado sobre la superficie de rodamiento pero a pesar de lo aparatoso del percance nadie resultó herido y los conductores sólo se llevaron su buen susto.Peritos de la guardia civil municipal de Soledad toman conocimiento del accidente y los vehículos participantes fueron enviados a una pensión particular en tanto que los conductores involucrados llegan a un acuerdo.