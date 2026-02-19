logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos

Protección Civil valoró al conductor, sin necesidad de traslado

Por Redacción

Febrero 19, 2026 04:56 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un choque con volcadura se registró este jueves en la carretera 57 a la altura de la sede de la Guardia Nacional, en Villa de Pozos.

El incidente se registró después de las 15:00, cuando el conductor de una camioneta Ford Windstar circulaba sobre carretera 57 con dirección al Distribuidor Juárez, pero a la altura de la calle 16 de septiembre, pierde el control hacia su derecha e impactó con un poste metálico de alumbrado público.

Después, salió hacia el camellón lateral y se volcó.

Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil, quienes valoraron al conductor no ameritando traslado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Saquean carga de pollos tras volcadura en carretera 80

El reporte del accidente fue a las 11:00 de la mañana

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos
Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos

Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos

SLP

Redacción

Protección Civil valoró al conductor, sin necesidad de traslado

Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho
Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho

Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho

SLP

Redacción

El detenido fue identificado como Edgar "N" y puesto a disposición de la FGE

Carambola en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos
Carambola en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos

"Carambola" en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos

SLP

Redacción

El reporte fue a las 15:00 horas de este jueves

Muere policía baleado en Camino a Cerro de San Pedro
Muere policía baleado en Camino a Cerro de San Pedro

Muere policía baleado en Camino a Cerro de San Pedro

SLP

Pulso Online

Dos guardias municipales fueron agredidos por civiles el pasado domingo