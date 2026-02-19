Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos
Protección Civil valoró al conductor, sin necesidad de traslado
Un choque con volcadura se registró este jueves en la carretera 57 a la altura de la sede de la Guardia Nacional, en Villa de Pozos.
El incidente se registró después de las 15:00, cuando el conductor de una camioneta Ford Windstar circulaba sobre carretera 57 con dirección al Distribuidor Juárez, pero a la altura de la calle 16 de septiembre, pierde el control hacia su derecha e impactó con un poste metálico de alumbrado público.
Después, salió hacia el camellón lateral y se volcó.
Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil, quienes valoraron al conductor no ameritando traslado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Saquean carga de pollos tras volcadura en carretera 80
El reporte del accidente fue a las 11:00 de la mañana
no te pierdas estas noticias
Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos
Redacción
Protección Civil valoró al conductor, sin necesidad de traslado
Sorprenden a presunto narcomenudista cerca de Facultad de Derecho
Redacción
El detenido fue identificado como Edgar "N" y puesto a disposición de la FGE
"Carambola" en puente de Gálvez deja daños en tres vehículos
Redacción
El reporte fue a las 15:00 horas de este jueves