Choque y volcadura en carretera 57; no hay heridos

Un choque con volcadura se registró este jueves en la carretera 57 a la altura de la sede de la Guardia Nacional, en Villa de Pozos.

El incidente se registró después de las 15:00, cuando el conductor de una camioneta Ford Windstar circulaba sobre carretera 57 con dirección al Distribuidor Juárez, pero a la altura de la calle 16 de septiembre, pierde el control hacia su derecha e impactó con un poste metálico de alumbrado público.

Después, salió hacia el camellón lateral y se volcó.

Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil, quienes valoraron al conductor no ameritando traslado.

