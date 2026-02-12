logo pulso
Saquean carga de pollos tras volcadura en carretera 80

El reporte del accidente fue a las 11:00 de la mañana

Por Redacción

Febrero 12, 2026 01:17 p.m.
A
Daños materiales se registraron este jueves en una volcadura de un camión que transportaba pollos, en carretera a Guadalajara con dirección a la capital potosina. 

El reporte fue a las 11:00 de la mañana, cuando el conductor del camión con caja seca circulaba sobre carretera 80 y al tomar una curva en el kilómetro 26, pierde el control hacia su derecha, para finalmente quedar recostado sobre su lado derecho.

La rapiña no se hizo esperar, pues automovilistas que en ese momento pasaban por el lugar y habitantes del poblado de Pozuelos vaciaron el camión de su carga.

El área fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos. 

