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Choque y volcadura en carretera a Matehuala

Un automóvil compacto impactó a un Chevrolet, que terminó volcado sobre la vía

Por Redacción

Marzo 26, 2026 04:01 p.m.
A
Choque y volcadura en carretera a Matehuala

Solo daños en choque y volcadura sobre la carretera 57 a Matehuala a la altura de la llamada "Gasolinera el Avión".

El reporte, después de las 14:00 horas, indica que el conductor de un automóvil compacto que circulaba con dirección al norte, no se detuvo en los topes e impactó por alcance a un Chevrolet que terminó volcado sobre la cinta asfáltica. Solo se reportan daños.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.

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