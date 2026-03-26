Choque y volcadura en carretera a Matehuala

Solo daños en choque y volcadura sobre la carretera 57 a Matehuala a la altura de la llamada "Gasolinera el Avión".

El reporte, después de las 14:00 horas, indica que el conductor de un automóvil compacto que circulaba con dirección al norte, no se detuvo en los topes e impactó por alcance a un Chevrolet que terminó volcado sobre la cinta asfáltica. Solo se reportan daños.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.

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