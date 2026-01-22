logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada

Conductor resulta herido en un choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava, intervienen Protección Civil Municipal y SSPC.

Por AP

Enero 22, 2026 06:38 p.m.
A
Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada

San Luis Potosí, SLP – Un choque seguido de volcadura dejó una persona lesionada la tarde de este jueves en la lateral de la avenida Salvador Nava, cercano a la calle Niño Artillero.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Honda blanco que circulaba por la lateral de Salvador Nava con dirección al Hasta Bandera perdió el control del volante al llegar a la altura del Colegio Salesiano.

Según el reporte oficial, el vehículo se desplazó hacia su derecha e impactó contra un automóvil Kia azul que se encontraba detenido. Tras el choque, el Honda volcó, quedando finalmente con las llantas hacia arriba sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron al conductor del Honda, reportado con lesiones no precisadas hasta el cierre de esta nota.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho y realizar las labores periciales correspondientes.

Las autoridades recomiendan a las y los conductores extremar precauciones en este tramo, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada
Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada

Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada

SLP

AP

Conductor resulta herido en un choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava, intervienen Protección Civil Municipal y SSPC.

Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza
Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza

Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza

SLP

Redacción

Investigación judicial por abuso sexual en Zaragoza resulta en detención de Rodolfo Arturo.

Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL
Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL

Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL

SLP

Redacción

Incinera FGR drogas decomisadas en SLP
Incinera FGR drogas decomisadas en SLP

Incinera FGR drogas decomisadas en SLP

SLP

Redacción

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaron la incineración de drogas en San Luis Potosí