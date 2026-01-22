Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada
Conductor resulta herido en un choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava, intervienen Protección Civil Municipal y SSPC.
San Luis Potosí, SLP – Un choque seguido de volcadura dejó una persona lesionada la tarde de este jueves en la lateral de la avenida Salvador Nava, cercano a la calle Niño Artillero.
El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Honda blanco que circulaba por la lateral de Salvador Nava con dirección al Hasta Bandera perdió el control del volante al llegar a la altura del Colegio Salesiano.
Según el reporte oficial, el vehículo se desplazó hacia su derecha e impactó contra un automóvil Kia azul que se encontraba detenido. Tras el choque, el Honda volcó, quedando finalmente con las llantas hacia arriba sobre la carpeta asfáltica.
Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron al conductor del Honda, reportado con lesiones no precisadas hasta el cierre de esta nota.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho y realizar las labores periciales correspondientes.
Las autoridades recomiendan a las y los conductores extremar precauciones en este tramo, especialmente durante las horas de mayor tránsito.
