Cinco detenidos en distintos hechos; aseguran arma y droga en SLP

Cinco personas fueron detenidas en distintos puntos de San Luis Potosí, en operativos de la Guardia Civil Estatal (GCE), de acuerdo con información oficial.

En la carretera San Luis–Matehuala, a la altura de un punto de atención, elementos estatales y militares detuvieron a un hombre de 33 años y a una mujer de 29, a quienes les aseguraron un arma de fuego, dos cargadores y 32 cartuchos. Según el reporte, la pareja habría intentado sobornar a los agentes.

En la colonia Jardines de Oriente, en la capital potosina, un hombre de 34 años fue detenido tras ser señalado por presuntamente intentar quedarse con un vehículo durante una operación de compraventa.

Por separado, en Tamasopo, dos hombres de 26 años fueron detenidos por la probable posesión de dosis de la droga conocida como "cristal".

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Las cinco personas, así como lo asegurado, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.