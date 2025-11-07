Colisionan dos vehículos en José de Gálvez; no hay heridos

logo pulso
El accidente fue a altura de la colonia Foresta

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 04:41 p.m.
A
Únicamente daños materiales se registraron en choque de dos vehículos en la avenida José de Gálvez, en la colonia Foresta.

El accidente se suscitó a las 15:30 horas de este viernes, cuando el conductor de una camioneta Ford que circulaba sobre la calle de San Julián y al incorporarse a la avenida José de Gálvez le cortó la circulación a un automóvil Porche, metros antes de llegar a carretera Rioverde. Ambos vehículo quedaron dañados de su parte lateral y suspensión .

Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento del accidente, para el deslinde de responsabilidades. 

