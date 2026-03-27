Combaten incendio de pastizal en Bulevar BMW
Se realizaron labores de brecheo con maquinaria para evitar la propagación
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que atendió un reporte de emergencia relacionado con un incendio de pastizal en el Bulevar BMW en las inmediaciones del Parque Logistik.
De manera inmediata, se realizaron labores de contención de forma conjunta con personal de PC de Villa de Reyes y un grupo especial de Bomberos de la empresa GM.
De igual forma se efectúan labores de brecheo con apoyo de maquinaria, dijo la corporación.
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Foto: CEPC
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Se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.
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