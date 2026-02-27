Combaten incendio en basurero ilegal de la delegación La Pila

Un descomunal incendio en un basurero al parecer clandestino en la delegación La Pila, pudo ser combatido por los distintos cuerpos de auxilio cuando las llamas y la columna de humo negro alcanzaron grandes dimensiones, ocasionando la alarma en trabajadores de empresas de la Zona Industrial y demás habitantes del lugar.

Fue cerca de las diez de la mañana de este jueves cuando se reportó a las corporaciones de que había un incendio que crecía rápidamente a inmediaciones del Penal de La Pila y a espaldas de una empresa acerera, por lo que de inmediato los socorristas se dispusieron a acudir a prestar ayuda.

En el sitio se pudo constatar que se trataba de un basurero presumiblemente clandestino ubicado en un predio de la mencionada delegación, en donde se tiraban deshechos industriales derivados del petróleo como plásticos y unicel, así como tarimas de madera. Se presume que alguna empresa cercana se encargaba de tirar ahí sus deshechos en forma irregular.

Personal de Protección Civil Estatal, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Villa de Pozos llegaron a para iniciar el combate al fuego, para entonces las llamas y el humo alcanzaban gran altura y las empresas cercanas estaban en alerta por posibles evacuaciones, lo que por fortuna finalmente no fue necesario.

En el basurero clandestino había toneladas de basura de desechos industriales altamente flamables, lo que alimentaba las enormes llamas aunque por fortuna no hubo desgracias personales.

Fue necesario el empleo de varios vehículos para transportar agua y combatir las llamas a chorros, así como otras acciones que duraron se extendieron por un tiempo considerable hasta lograr extinguir el siniestro por completo.

Asimismo, se realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego resurgiera y finalmente los cuerpos de ayuda se retiraron, por suerte en este hecho no hubo desgracias humanas.

No obstante, las autoridades respectivas ya investigan el origen de los deshechos y el tiradero ilegal para proceder en contra de quien resulte responsable.