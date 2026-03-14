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Seguridad

Combaten incendio forestal en Ciudad del Maíz

Por Redacción

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Combaten incendio forestal en Ciudad del Maíz

Continúan las labores de la Coordinación Estatal de Protección Civil para sofocar el incendio registrado en la comunidad de Francia Chica, en el municipio de Ciudad del Maíz, el cual comenzó la tarde del pasado miércoles.

Personal de la dependencia se trasladó a la serranía cercana al ejido Francia Chica, para apoyar en las tareas de control del fuego mediante la apertura de líneas cortafuego y el ataque directo en puntos activos.

En estas labores también participan brigadas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), elementos de Protección Civil Municipal y habitantes de la zona que se han sumado de manera solidaria.

La coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno y la comunidad permite avanzar en el control del siniestro y refleja el cambio que se vive y se siente en la forma de atender emergencias, con acciones oportunas para salvaguardar la integridad de la población y el medio ambiente.

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Se espera que con las acciones coordinadas el siniestro pueda ser extinguido por completo en el corto tiempo ya que hasta ahora se ha consumido una gran extensión de la serranía, afectando también a los animales silvestres. 

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