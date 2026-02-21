logo pulso
Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Seguridad

Con armas prohibidas arrestan a malvivientes

Por Redacción

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Con armas prohibidas arrestan a malvivientes

En presencia que se despliega en la demarcación, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta portación de arma prohibida, en hechos ocurridos en las colonias San Rafael y San Felipe.

En la calle El Canelo, en la colonia San Rafael, los oficiales municipales ubicaron a un individuo que alteraba el orden público, se identificó como Iván "N" de 27 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por otro lado, en la calle Santa Catarina, en la colonia San Felipe, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse José "N" de 57 años, quien fue reportado por presuntas amenazas, localizándole un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta portación de arma prohibida, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía. 

