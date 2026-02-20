Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE

TANQUIÁN.- Tres policías en activo de la Guardia Civil Estatal (GCE), así como tres civiles, fueron detenidos en un operativo realizado en Tanquián, debido a que portaban un arsenal.

Los oficiales detenidos fueron identificados como Carlos "N"., quien estaba asignado a Ciudad Satélite; Marco "N", quien pertenecía al cuerpo de escoltas de altos mandos; y Jesús "N", comisionado a la Base Operativa de Ébano.

Mientras que los civiles son Carlos Alberto "N", de 39 años, domiciliado en la ciudad de San Luis Potosí; Carlos Ernesto "N", de 35 años, quien dijo ser ganadero y tener su domicilio en Tanquián; y Gerónimo "N", de 29 años, con domicilio en Reynosa, Tamaulipas.

Los seis fueron detenidos en un operativo realizado por efectivos de la GCE, provenientes de la capital del estado, sobre la calle 5 de Mayo, en el barrio Terraplén.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fuentes oficiales informaron que les aseguraron cuatro fusiles de asalto, granadas de fragmentación, 12 cargadores para armas largas y dos chalecos antibalas.

Por esa razón, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, según se informó.