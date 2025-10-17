Con “cristal”, apresan a ocho viciosos

Siete hombres y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por posesión de metanfetaminas, los hechos ocurrieron en diversas colonias del municipio en operativos permanentes de seguridad y vigilancia.

El primer arresto se llevó a cabo en la calle San Francisco, en la colonia Villa de Cactus, donde agentes municipales observaron a un individuo que sospechoso, que se identificó como Víctor “N” de 44 años, a quien se le encontró una dosis de “cristal”.

En más resultados, Juan “N” de 28 años fue detectado por policías soledenses en la calle Prolongación de Los Valles en la colonia San Rafael, con otra dosis, lo mismo que a Daniel de 31 años, al que descubrieron en la calle Bosques de Altamira de la colonia Bosques de Oriente.

Sobre la avenida Libertad, en la colonia La Libertad, agentes detectaron a un individuo escandalizando y dijo llamarse Raymundo “N” de 42 años, a quien le encontraron otra dosis de la droga.

Ángel “N” de 18 años fue ubicado en la Avenida Genovevo Rivas Guillén, en la colonia del mismo nombre, cuando alteraba el orden, localizándole un envoltorio con piedra granulada similar a la metanfetamina conocida como “cristal”.

En la carretera a Rioverde, colonia Francisco Sarabia, se detuvo a César “N” de 48 años con una dosis y en la calle Encino de la colonia Foresta también se arrestó a Jesús “N” de 32 años por el mismo motivo.

Finalmente, en la calle Encinos, de la colonia Nuevo Foresta, policías femeninas tuvieron contacto con Itzayana “N” de 27 años, localizándole un envoltorio con “cristal”.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, además se les dio lectura de su carta de derechos y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.