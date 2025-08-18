Con droga, arrestan a cuatro viciosos

logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a tres hombres y una mujer por posesión de cristal, durante labores de prevención desplegadas para combatir la incidencia delictiva.

El primer arresto se efectuó en la avenida Acapulco, en la colonia San Felipe, donde los agentes municipales ubicaron a Daniel “N” de 27 años de edad, a quien se le encontraron dos dosis de “cristal”.

Francisco “N” de 35 años fue detectado en la avenida Valentín Amador en donde los agentes lo interceptaron y le encontraron una dosis de la droga, en la misma zona también fue sorprendido Bernardo “N” de 34 años con la misma droga.

Por último, en la calle San Francisco de la colonia La Sierra, agentes femeninas detectaron a una mujer que alteraba el orden y al acercarse para informarle que sería sancionada, se identificó como Jéssica “N”, de 25 años , a la que se le descubrió una dosis de “cristal”.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, además se les dio lectura de su carta de derechos.

Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal, donde fueron certificados por el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

