Detiene GCE a 312 infractores en una semana

En la última semana, del nueve al quince de agosto, la Guardia Civil Estatal logró la detención de un total de 312 personas, quienes podrían estar involucradas en la comisión de diferentes delitos en la Entidad potosina, una de ellas quedó ante la Fiscalía General de la República y 311 ante la Fiscalía General del Estado.

Como resultado de los diferentes operativos , la GCE aseguró 25 unidades vehiculares, de las cuales 16 fueron automotores y nueve motocicletas.

También se decomisaron dos kilos con 623 gramos de marihuana, 339 dosis de metanfetaminas cristal, 45 de cocaína y 63 mil litros de hidrocarburos de probable procedencia ilícita, donde la División Caminos intervino y detuvo al chofer de una pipa.

Dos cámaras de video vigilancia probablemente utilizadas para hechos ilícitos, fueron aseguradas por las autoridades estatales, también se aseguraron 200 artefactos de varilla conocidos como “ponchallantas” y 11 armas prohibidas.

