Con "mota" y cristal arrestan a viciosos

En patrullajes de seguridad sobre los diferentes cuadrantes de la ciudad, oficiales municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron el aseguramiento, en diferentes hechos, de dos hombres que fueron encontrados en posesión de drogas como cristal y marihuana.

En un primer hecho, agentes adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) detectaron en la calle Rey Arturo de la colonia Los Reyes, a un hombre que se encontraba consumiendo enervante en vía pública.

Al realizarle una inspección preventiva de seguridad a quien se identificó como Joel Alejandro "N" de 38 años, se le encontró en posesión de una pipa de cristal además de una bolsa con una sustancia blanca granulada similar a la droga conocida como cristal.

La segunda detención se realizó en patrullajes sobre la colonia Satélite, donde los agentes de Guardia Municipal detectaron un hombre a bordo de un vehículo sin placas de circulación sobre la calle República de Honduras, razón por la que hicieron contacto para verificar la unidad.

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Al descender del vehículo, el conductor de nombre Jesús "N" de 49 años, expedía un fuerte olor a enervantes, procediendo a indicarle de una revisión preventiva de seguridad, encontrándolo en posesión de una bolsa con hierba verde seca con las características de la droga conocida como marihuana.

En ambos casos, los detenidos fueron llevados al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.