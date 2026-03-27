logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con "mota" y cristal arrestan a viciosos

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Con "mota" y cristal arrestan a viciosos

En patrullajes de seguridad sobre los diferentes cuadrantes de la ciudad, oficiales municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron el aseguramiento, en diferentes hechos, de dos hombres que fueron encontrados en posesión de drogas como cristal y marihuana. 

En un primer hecho, agentes adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) detectaron en la calle Rey Arturo de la colonia Los Reyes, a un hombre que se encontraba consumiendo enervante en vía pública.

Al realizarle una inspección preventiva de seguridad a quien se identificó como Joel Alejandro "N" de 38 años,  se le encontró en posesión de una pipa de cristal además de una bolsa con una sustancia blanca granulada similar a la droga conocida como cristal.

La segunda detención se realizó en patrullajes sobre la colonia Satélite, donde los agentes de Guardia Municipal detectaron un hombre a bordo de un vehículo sin placas de circulación sobre la calle República de Honduras, razón por la que hicieron contacto para verificar la unidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al descender del vehículo, el conductor de nombre Jesús "N" de 49 años, expedía un fuerte olor a enervantes, procediendo a indicarle de una revisión preventiva de seguridad, encontrándolo en posesión de una bolsa con hierba verde seca con las características de la droga conocida como marihuana.

En ambos casos, los detenidos fueron llevados al área de Justicia Cívica de la SSPC para su certificación médica y  posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava
Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava

Solo daños en choque múltiple en Salvador Nava

SLP

Pulso Online

Cuatro vehículos se vieron involucrados en el choque ocurrido frente a la clínica IMSS.

Choque y volcadura en carretera a Matehuala
Choque y volcadura en carretera a Matehuala

Choque y volcadura en carretera a Matehuala

SLP

Redacción

Un automóvil compacto impactó a un Chevrolet, que terminó volcado sobre la vía

Fotos | Aplica SSPC barredora de autos en las vías
Fotos | Aplica SSPC barredora de autos en las vías

Fotos | Aplica SSPC "barredora" de autos en las vías

SLP

Pulso Online

El operativo, para evitar autos estacionados en áreas no permitidas

Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro
Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro

Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro

SLP

Pulso Online

Impactó a un vehículo Toyota que circulaba hacia carretera Matehuala