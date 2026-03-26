Con saña, asesinan a enfermero en Valles

CIUDAD VALLES.- Un enfermero del IMSS fue encontrado sin vida, con huellas de violencia, al interior de su casa en el fraccionamiento El Consuelo.

El ahora occiso llevó en vida el nombre de Gabriel García Balleza y tenía 38 años de edad, el cual fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en su domicilio, ubicado sobre la calle Consuelo, esquina con Luz María.

Fuentes oficiales informaron que estaba maniatado y tenía al menos un golpe en la cabeza; además, tenía el rostro cubierto con una prenda de vestir o un trapo.

De acuerdo a investigaciones iniciales, un familiar directo llegó a buscarlo, pues no respondía llamadas telefónicas, y lo encontró en las condiciones descritas, por lo que de inmediato hizo un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisarlo confirmaron que había fallecido desde horas antes.

Policías de las diferentes corporaciones acordonaron la zona y posteriormente intervino personal de la Fiscalía General del Estado, autoridad que lleva a cabo las investigaciones.

Gabriel García Balleza se desempeñaba como enfermero en el Hospital General de Zona 06 del Instituto Mexicano del Seguro Social, además fue el Secretario General del Sindicato del IMSS en Ciudad Valles y en el tiempo del Covid se hizo acreedor. Su muerte conmociona a los vallenses.