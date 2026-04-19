Con una navaja, arrestan a vándalo en Quintas
Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, dicha acción se realizó en la colonia Quintas de la Hacienda, en patrullajes desplegados para inhibir la comisión de ilícitos.
Los agentes transitaban sobre Avenida Cordillera Oriental, a la altura de la colonia mencionada, donde observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo al que se acercaron para indicarle la debida sanción.
Después de varios minutos de diálogo, el hombre se identificó como David "N" de 25 años, quien mostró una actitud evasiva, por lo que se le realizó una inspección a su persona, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja.
Al sujeto se le hizo saber que sería detenido por portación de arma prohibida, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición.
