Seguridad

Condenan a hombre por portación de arma exclusiva en Santa María del Río

La Fiscalía General de la República asegura condena por portación de arma en Santa María del Río tras detención en colonia Las Pilitas de Piedra.

Por Redacción

Noviembre 12, 2025 08:23 p.m.
A
Condenan a hombre por portación de arma exclusiva en Santa María del Río

San Luis Potosí, S.L.P., 12 de noviembre de 2025. — La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo una sentencia condenatoria contra Mario "C" por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Civil Estatal y del Ejército Mexicano patrullaban un camino de terracería en la colonia Las Pilitas de Piedra, en el municipio de Santa María del Río, cuando escucharon detonaciones. Al acudir al lugar, encontraron a un hombre portando un arma con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles.

El hombre fue detenido y el arma, los cartuchos y demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta y solicitó la vinculación a proceso. Mediante un procedimiento abreviado, el juez de Control dictó una sentencia de cuatro años de prisión y una multa de 80 días, equivalente a 9 mil 51 pesos.

 

