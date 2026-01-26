Condenan a sujeto por tentativa de feminicidio

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Héctor "N", tras acreditarse su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la localidad de Aldzulup Poytzén, en el municipio de Tancanhuitz, donde el ahora sentenciado presuntamente agredió a la víctima, provocándole asfixia hasta que perdió el conocimiento. La intervención oportuna de una tercera persona evitó que la agresión tuviera consecuencias fatales.

Luego de tomar conocimiento del caso, agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas iniciaron las investigaciones correspondientes, logrando reunir datos de prueba suficientes que permitieron la vinculación a proceso del imputado.

Durante el desarrollo del procedimiento penal, y una vez acreditada la responsabilidad del acusado, su defensa solicitó la terminación anticipada del proceso mediante un procedimiento abreviado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Derivado de ello, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, imponiendo a Héctor "N" una pena de ocho años, diez meses y veinte días de prisión, además del pago de dos sanciones económicas, una correspondiente a la pena pecuniaria y otra por concepto de reparación del daño a favor de la víctima.

El sentenciado permanecerá recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región, donde cumplirá la condena impuesta.