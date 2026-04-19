Conductor es aplastado por su camioneta al volcar

Un hombre de la tercera edad resultó gravemente herido al ser aplastado por la camioneta que conducía, la cual sufrió una volcadura al circular por la avenida Morales-Saucito, en la colonia El Mezquital.

El hecho ocurrió a las diez de la noche del sábado, cuando el afectado manejaba una camioneta Honda color negro, desplazándose por la mencionada avenida en dirección hacia El Saucito.

Fue al aproximarse a la calle Jocha, en la colonia Lomas del Mezquital, en donde el hombre perdió el control del volante y así la camioneta chocó inicialmente contra la contención para finalmente volcarse sobre su costado izquierdo quedando sobre la zona de rodamiento.

Durante la volcadura el conductor se salió con medio cuerpo a través de la ventanilla del copiloto y de esta forma fue aplastado por la camioneta contra el pavimento.

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Al sitio arribó personal de rescate de Protección Civil Municipal, bomberos y paramédicos de Servicio de Urgencias Médicas, quienes se dieron a la tarea de realizar las maniobras necesarias para rescatar al conductor, tardándose varios minutos en lograrlo.

Enseguida lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica ya que su estado se reportaba como delicado.

Asimismo, elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y la camioneta fue enviada con una grúa a una pensión en tanto se realizan las diligencias legales.