Conductor impacta su auto en poste de carretera 57
Perdió el control cerca del Eje 106 de Zona Industrial
Un conductor impactó su vehículo contra un poste metálico de alumbrado en la carretera 57.
Los hechos se suscitaron cerca de las 08:00 de la mañana de este sábado, cuando el conductor circulaba con dirección a Villa de Pozos, pero al llegar a la altura del Eje 106 de Zona Industrial, pierde el control e impacta con el poste metálico de alumbrado público.
Después, dio un medio giro para finalmente quedar en sentido contrario. Solo se reportaron daños materiales.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Conductor impacta su auto en poste de carretera 57
Redacción
Perdió el control cerca del Eje 106 de Zona Industrial
Dejan grave a hombre tras robo de vehículo
Redacción
Asaltantes le dispararon al resistirse al despojo de su camioneta en Fraccionamiento Capricornio
A balazos, matan a un hombre en Prados
Redacción
El reporte fue cerca de las 07:00 de la mañana de este sábado