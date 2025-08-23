logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Conductor impacta su auto en poste de carretera 57

Perdió el control cerca del Eje 106 de Zona Industrial

Por Redacción

Agosto 23, 2025 11:14 a.m.
A
Conductor impacta su auto en poste de carretera 57

Un conductor impactó su vehículo contra un poste metálico de alumbrado en la carretera 57.

Los hechos se suscitaron cerca de las 08:00 de la mañana de este sábado, cuando el conductor circulaba con dirección a Villa de Pozos, pero al llegar a la altura del Eje 106 de Zona Industrial, pierde el control e impacta con el poste metálico de alumbrado público.

Después, dio un medio giro para finalmente quedar en sentido contrario. Solo se reportaron daños materiales.

