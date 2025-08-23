SRE: Quitar visas a camioneros no aplica a México

Ciudad de México.- El canciller Juan Ramón de la Fuente comentó que la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar las visas a camioneros no afectaría a los mexicanos cuyos permisos están enmarcados en el T-MEC.

Al ser cuestionado sobre este anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la suspensión de la emisión de visas a los conductores extranjeros de camiones, a los que acusa de poner “en peligro la vida de los estadounidenses” en las carreteras, De la Fuente descartó que vaya a aplicar a mexicanos.

El secretario de Relaciones Exteriores recordó que los camioneros mexicanos que cruzaban la frontera norte tienen una visa B, que está enmarcada en el T-MEC.

De acuerdo con el canciller, las visas cuya emisión será pausada son permisos de trabajo tipo E y H, eso para evitar el cabotaje de camioneros mexicanos al interior de EU.

Respecto al anuncio de la administración de Donald Trump sobre que revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones, dijo que la consultoría jurídica de la SRE sigue trabajando para interpretar correctamente lo que implica el cambio anunciado por el secretario Marco Rubio.

“A veces hay declaraciones de algún funcionario que no necesariamente tienen un impacto directo o inmediato sobre el caso mexicano. En el tema de los conductores de camiones, lo que hasta ahora les puedo decir es que todo indica que no va a afectar a los conductores mexicanos”, agregó.

Respecto al Centro Penitenciario de Florida, conocido como Alligator Alcatraz, el canciller comentó que se da seguimiento sobre la situación de los 78 connacionales que todavía permanecen recluidos en dicho penal estadounidense.