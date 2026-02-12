logo pulso
Conductor la "libra" tras chocar contra un poste y volcar

Se desplazaba sobre la Carr. a México a la altura de Prados primera sección

Por Redacción

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Conductor la "libra" tras chocar contra un poste y volcar

De milagro el conductor de un automóvil salió ileso luego de derribar un poste de alumbrado público y finalmente volcar cuando se desplazaba sobre la carretera a México a la altura de la colonia Prados primera sección.

Los hechos se suscitaron antes de las 08:00 de la mañana de este miércoles, cuando el automóvil Nissan March circulaba a alta velocidad sobre la carretera a México en dirección al distribuidor Juárez.

Al llegar al tramo entre las calles de la 56 y 58 de la colonia Prados primera

Sección, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha y de esta forma chocó de frente contra un poste de alumbrado público, al que derribó desde la base. Posteriormente el carro se volca de manera aparatosa quedándose sobre su costado izquierdo en el área verde del camellón central en donde también tumbó algunas plantas de ornato.

Tras el accidente algunos testigos llamaron a los cuerpos de auxilio y al sitio acudieron los paramédicos quienes revisaron al conductor del auto, determinando que para su suerte solamente había sufrido algunos golpes leves que no merectaban ser traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal capitalina llegaron a tomar conocimiento del hecho, ordenando el traslado del carro a una pensión en tanto que el conductor llegaba a un acuerdo sobre el pago del poste de alumbrado ,sufriendo el auto también daños materiales considerables.

