Conductor no cede el paso y causa accidente

Un choque en ángulo registrado en la avenida Pedro Moreno, dejó daños materiales considerables pero no hubo personas lesionadas cuando un automóvil que no cedió el paso ante vía principal le pegó a una camioneta en esa importante vía.

El hecho se suscitó la tarde de este viernes, inicialmente un automóvil Nissan Sentra de color azul circulaba sobre la calle General I. Martínez en dirección de poniente a oriente.

Al llegar a la avenida Pedro Moreno, el conductor no cedió el paso ante vía principal y así chocó de frente contra el costado derecho de una camioneta Ford Explorer que en esos momentos se desplazaba por ahí, la cual al final quedó sobre la banqueta y en sentido contrario a la circulación.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del accidente, enel cual por suerte no se registraron personas lesionadas y se esperaba que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.

