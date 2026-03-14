Conductor resulta lesionado en volcadura

El conductor de un automóvil resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura cuando circulaba a alta velocidad por el bulevar Rocha Cordero, poco antes del puente Arbolitos.

El percance se suscitó después de las cinco de la mañana de este viernes, cuando el automóvil circulaba por el bulevar mencionado, en el tramo del bulevar Españita hacia la Fenapo.

Fue antes de llegar al puente Arbolitos, al tomar una curva el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma chocó contra la contención de concreto para finalmente volcar sobre su costado derecho.

En la volcadura el conductor quedó fuera del auto presentando lesiones considerables y fue atendido por los socorristas que llegaron al sitio, quienes lo trasladarían a un hospital para que recibiera la atención médica requerida.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron a tomar conocimiento del accidente y el automóvil fue enviado a una pensión.