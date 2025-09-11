logo pulso
Conductor sobrevive a fuerte choque en la Valles–Tamazunchale

El percance ocurrió en el kilómetro 358, en dirección hacia Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Septiembre 11, 2025 03:45 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Un hombre resultó lesionado la tarde de este jueves tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera federal 85 Valles–Tamazunchale, a la altura del ejido Santiaguillo.

El percance ocurrió en el kilómetro 358, en dirección hacia Ciudad Valles, cuando el conductor de un automóvil Nissan Sentra gris, modelo atrasado, perdió el control y se salió de la carpeta asfáltica, impactando contra el muro de contención. 

El golpe fue tan fuerte que la estructura metálica destrozó por completo el cofre y capacete del vehículo.

A pesar de la magnitud del impacto, el automovilista sobrevivió de manera milagrosa, presentando únicamente lesiones que, de acuerdo con los primeros reportes, no ponían en riesgo su vida.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención médica y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado en Ciudad Valles. Hasta el momento no se ha revelado su identidad.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar del accidente para resguardar la unidad siniestrada y coordinar las maniobras necesarias para evitar más percances en la zona.

