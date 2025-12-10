logo pulso
Seguridad

Dan 10 años de cárcel a homicida

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Dan 10 años de cárcel a homicida

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Armando "N" por el delito de homicidio agravado, ocurrido en el municipio de Tanlajás, en la Huasteca Potosina.

De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado, el imputado, en la localidad de Nuevo Cueytzén, atacó a la víctima con un arma blanca, provocándole diversas lesiones que derivaron en su fallecimiento y tras la agresión huyó del lugar.

Durante la integración de la carpeta de investigación, agentes fiscales obtuvieron de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente. Con este mandato, elementos de la Policía de Investigación aseguraron al imputado en la misma localidad donde ocurrieron los hechos, y posteriormente fue vinculado a proceso.

A lo largo del proceso penal, personal litigador de la Fiscalía aportó datos de prueba contundentes, lo que permitió que la autoridad judicial emitiera una sentencia condenatoria, imponiendo una pena de diez años de prisión ordinaria. Además, el acusado deberá cubrir el pago de una sanción pecuniaria y otro más por concepto de reparación del daño.

