Dan 4 años de prisión a hombre por manosear a menor

En un esfuerzo por buscar justicia para las víctimas, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) logró una sentencia condenatoria contra Mario "N", tras comprobarse su responsabilidad en los delitos de abuso sexual calificado y acoso sexual en agravio de una adolescente en Ciudad Valles.

El ahora sentenciado fue señalado de realizar tocamientos inapropiados a la víctima en la colonia Anfer del municipio huasteco, así como enviar imágenes, textos y vídeos obscenos a través de una aplicación de mensajería instantánea, situación que fue denunciada ante agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Cuarta de la FGESLP.

Derivado de lo anterior, personal procurador de justicia inició las investigaciones correspondientes, logrando, mediante una orden de aprehensión, la captura de Mario "N" en la zona centro de la capital potosina.

Posteriormente, el señalado fue vinculado a proceso, y a medida que avanzaba el proceso judicial, la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes ante la autoridad judicial, por lo que, aceptó su responsabilidad en los hechos y solicitó un procedimiento abreviado, el cual fue autorizado.

En audiencia, la autoridad judicial impuso dos pagos monetarios, uno como sanción pecuniaria y otro por concepto de reparación del daño en favor de la víctima. Además, dictó una sentencia de cuatro años de prisión ordinaria, periodo durante el cual Mario "N" permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social, y se le suspenderán sus derechos civiles y políticos.