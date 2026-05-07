Dan prisión preventiva a abusador de menor
TAMAZUNCHALE-. Un juez vinculó a proceso y dejó en prisión a un hombre que estaba acusado de ultrajar a una menor de edad en Tamazunchale.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado José Luis "N", fue vinculado a proceso como probable responsable de los delitos de abuso sexual calificado y violación específica agravada en concurso real homogéneo.
El imputado fue capturado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) mediante una orden de aprehensión, tras ser señalado de presumiblemente agredir sexualmente a una persona menor de edad en diversas ocasiones en el municipio de Tamazunchale.
La dependencia desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente, mismo que fue cumplimentado por agentes investigadores.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Durante la audiencia inicial, litigadores de la Delegación Sexta de la FGE presentaron los datos de prueba ante la autoridad judicial, que resolvió dictar la vinculación a proceso de José Luis "N".
Además, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá interno en un centro estatal de reinserción social de la región.
no te pierdas estas noticias
Incendio de tráiler afecta circulación en la México-Querétaro
Pulso Online
Las autoridades no han informado las causas del incendio ni reportan personas lesionadas hasta el momento.
Logra FGR vinculación a proceso de 27 personas por delitos federales
Redacción
En abril, se aseguraron 18 armas de fuego, ocho cargadores, dos mil 862 cartuchos y diversas drogas
Phishing: fraude digital prende alertas en SLP
Redacción
La Policía Cibernética pidió extremar precauciones ante casos de phishing y robo de datos