Dan prisión preventiva a abusador de menor

TAMAZUNCHALE-. Un juez vinculó a proceso y dejó en prisión a un hombre que estaba acusado de ultrajar a una menor de edad en Tamazunchale.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado José Luis "N", fue vinculado a proceso como probable responsable de los delitos de abuso sexual calificado y violación específica agravada en concurso real homogéneo.

El imputado fue capturado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) mediante una orden de aprehensión, tras ser señalado de presumiblemente agredir sexualmente a una persona menor de edad en diversas ocasiones en el municipio de Tamazunchale.

La dependencia desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente, mismo que fue cumplimentado por agentes investigadores.

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Durante la audiencia inicial, litigadores de la Delegación Sexta de la FGE presentaron los datos de prueba ante la autoridad judicial, que resolvió dictar la vinculación a proceso de José Luis "N".

Además, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá interno en un centro estatal de reinserción social de la región.