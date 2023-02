Dan prisión preventiva a exagentes de la Guardia Civil de SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Siete ex agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), señalados de participar en el robo a un comercio de venta de cerveza, fueron vinculados a proceso, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 29 enero los ex agentes arribaron en un patrulla e irrumpieron en el establecimiento ubicado en la colonia Reforma Agraria W, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se apoderaron de dinero en efectivo y arrancaron el DVR de las cámaras de videovigilancia.

Tras el robo, huyeron del lugar, por lo que los trabajadores y propietarios del depósito CRI-CRI bloquearon la avenida Universidad para denunciar lo sucedido. Autoridades entablaron diálogo con ellos y los exhortaron a presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

La fiscalía detalló que los ex policías fueron detenidos en flagrancia, debido a que en la patrulla aún transportaban lo robado del depósito. En la audiencia de control de la detención, el juez calificó de legal la captura, por lo que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

El juez les informó a los imputados que existen los datos de prueba suficientes para que continúen su proceso penal bajo prisión preventiva oficiosa, imputándoles los delitos de robo calificado y abuso de autoridad. Además, estableció dos meses como tiempo para la investigación complementaria.

Los involucrados, identificados como Edson "N", David "N", Juan "N", Marcos "N", Feliciano "N", Jesús "N" y Sofía "N", continuarán con las etapas que marca el sistema de justicia penal, hasta que haya una determinación final en el Centro de Reinserción Social de La Pila.