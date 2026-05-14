Dan prisión preventiva a narcomenudista y a ladrón con moto robada

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Felipe "N", señalado por el delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple, en concurso real con el delito de robo equiparado.

Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2026, cuando elementos de la policía preventiva realizaron la detención en flagrancia del imputado sobre una calle sin nombre de la comunidad Los Pilares, perteneciente al municipio de Zaragoza

Durante la intervención policial, al señalado le fueron encontradas 10 bolsas de plástico con marihuana.

Asimismo, Felipe "N" conducía una motocicleta marca Vento, modelo 2026, color amarillo con negro, misma que contaba con reporte de robo vigente desde el 1 de abril de 2026 en la capital potosina.

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Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención; posteriormente, Agentes

Fiscales formularon la imputación respectiva y aportaron los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación. Finalmente, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Felipe "N", imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.