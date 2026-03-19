Dan vinculación a proceso contra persona detenida con pistola en Matehuala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo de un juez federal, vinculación a proceso contra Iván "N", por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el expediente, al realizar recorridos de seguridad dentro el operativo Altiplano Seguro, elementos de la Guardia Civil Estatal recibieron una denuncia de una persona, quien manifestó que, sobre la calle Arroyo, había una persona armada que abordó una camioneta negra, por lo que los efectivos policiales se dirigieron al lugar.

Al trasladarse a la calle Arroyo, en la colonia General Rivas Guillén, del municipio de Matehuala, San Luis Potosí, los elementos de seguridad observaron el vehículo que coincidía con las características señaladas, por lo que le marcaron el alto para hacer una revisión.

Al acercarse a la unidad, los policías observaron que, entre el asiento del piloto y la parte del descansabrazo, sobresalían las cachas de un arma de fuego tipo pistola, por lo que detuvieron a Iván "N" y aseguraron el arma, la cual estaba abastecida con su cargador con 11 cartuchos, y al no contar con el permiso correspondiente, Iván "N" fue puesto a disposición de la autoridad federal.

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Después de diversas diligencias presentadas por el fiscal federal, un juez de control calificó de legal la detención, vinculó a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.