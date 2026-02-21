Daños leves deja choque de camionetas

Dos camionetas protagonizaron un accidente vial cuando circulaban por la avenida Santos Degollado, por suerte no hubo lesionados y sólo se registraron daños materiales.

Fue cerca de las nueve de la mañana del jueves, en que camioneta GMC de doble cabina, tipo pick up de color blanco, transitaba sobre avenida Santos Degollado con dirección hacia Himno Nacional al llegar a la calle Avanzada, fue chocada por otra camioneta, una Volkswagen Tiguan que circulaba por ahí ingresando a la avenida principal.

Las dos unidades presentaron daños materiales considerables pero los dos conductores dialogaron y pudieron llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños a través de sus empresas aseguradoras.

Fue la camioneta GMC la que presentó mayores daños ya que acabó averiada de la suspensión delantera derecha.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas en este caso y tampoco se requirió la presencia de elementos de la Policía Vial ya que hubo acuerdo entre participantes.