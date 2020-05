Denuncian a dos mujeres por "trata de personas"

CIUDAD VALLES.- Acusaron a dos mujeres que viven en el fraccionamiento Praderas del Río, de "trata de personas"; una de sus víctimas supuestamente es una niña de 13 años, y las presuntas responsables fueron detenidas, pero sólo por delitos contra la salud, por eso los familiares de la afectada temen que queden en libertad.

El viernes pasado una mujer reportó al Sistema de Emergencias 911, que su hija de 13 años había sido violada, y se encontraba en su casa en la calle Río Nilo de fraccionamiento Praderas del Río.

Por eso llegaron al lugar policías municipales y estatales, así como paramédicos de la Cruz Roja, y se llevaron a la niña, así como a su madre, a las instalaciones de la Séptima Delegación de la Fiscalía General de Justicia, para que la viera un médico legista e interpusieran la querella.

La mamá les dijo a los policías que responsabilizaba de la agresión a dos vecinas a las que conoce con los nombres de Mary y Julia, pues horas antes supuestamente le ofrecieron trabajo a la menor, que consistía en realizar labores domésticas, por eso la mamá no opuso objeción y le dio permiso, y la menor se fue a casa de Julia.

Pero tiempo después la menor volvió a su casa llorando, y le contó que las mujeres la sacaron de la casa con engaños, y en un vehículo la llevaron a un motel ubicado en el libramiento poniente, ingresaron a una habitación y ahí había un hombre que tuvo relaciones sexuales con las mujeres y a ella la manoseó.

Los policías rindieron un informe que entregaron al Ministerio Público, y esa misma tarde iniciaron las investigaciones, pero fue hasta el sábado cuando los oficiales de la Policía de Métodos de Investigación detuvieron a las dos sospechosas, pero porque supuestamente al realizarles una revisión rutinaria les encontraron droga entre sus pertenencias.

El asunto es que este domingo los familiares de la víctima se enteraron que las mujeres iban a ser liberadas, pues el delito contra la salud no es considerado como grave, y lo que ellos no se explican es por qué no les fincan responsabilidad por lo que le hicieron a la niña, pues consideran que prácticamente la vendieron al hombre y fue abusada sexualmente.

La mamá de la afectada en entrevista con este reportero, refirió que exigirá justicia y presionará a las autoridades correspondientes, para eso ya se puso de acuerdo con varios vecinos del fraccionamiento Praderas del Río y piensan bloquear calles o manifestarse en las oficinas de la representación de la Fiscalía.

También mencionó que su hija no es la única agraviada, pues supo que Julia vive con una menor de edad que hace tiempo escapó de su casa, y a la que probablemente también "regentea".