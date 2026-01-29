Denuncian opacidad tras detención por ataque a la GCE

La esposa de Olegario "N", uno de los presuntos implicados en la emboscada contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) ocurrida la madrugada del jueves en la carretera Rioverde–San Ciro de Acosta, negó que su esposo haya participado en los hechos y denunció irregularidades en su detención, así como la falta de información oficial sobre su paradero.

A través de una transmisión en vivo difundida en redes sociales, Mejía aseguró que su esposo se encontraba trabajando durante la madrugada en la feria regional de San Ciro de Acosta y que acudió al lugar del enfrentamiento únicamente para brindar apoyo a compañeros de la corporación, luego de que, según dijo, se reportara una emboscada contra elementos de la GCE.

"Él no estaba franco, estaba uniformado y trabajando. Si hubiera estado franco no habría estado así", señaló, en referencia a imágenes difundidas en medios donde aparece su esposo detenido con uniforme.

La mujer afirmó que mantuvo comunicación con su esposo durante la noche y que a las 3:12 de la madrugada recibió un mensaje en el que le avisaba que acudiría como refuerzo a un llamado de auxilio. Posteriormente, ya por la mañana, al no lograr contactarlo y tras ver publicaciones sobre su presunta detención, acudió a la Fiscalía General del Estado en Rioverde, donde, según su testimonio, se le negó información sobre su esposo y se le indicó que no había ningún detenido con ese nombre.

Mejía también señaló al presidente municipal de San Ciro de Acosta y al síndico de proporcionar información contradictoria sobre el paradero de su esposo, además de denunciar un trato prepotente y la negativa a reconocerla como familiar con derecho a recibir información.

En el video, expresó temor por su seguridad y la de sus hijos, asegurando haber recibido amenazas, y responsabilizó a las autoridades municipales de cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a su familia. Asimismo, exigió a la GCE, a la Fiscalía y a las autoridades municipales que informen oficialmente dónde se encuentra su esposo y cuál es su situación jurídica.

En su mensaje, advirtió que, de no recibir información clara y oficial sobre el paradero de su esposo, hará públicas diversas situaciones que —afirmó— conoce sobre lo que ocurre en el municipio. Señaló que no busca confrontación, sino saber dónde se encuentra el padre de sus hijos y en qué condiciones está, pero dejó en claro que no permanecerá en silencio si las autoridades continúan negándole información. "Si no me van a decir dónde está, yo voy a hablar", expresó, al asegurar que su testimonio también busca dar voz a otras personas que, dijo, han callado por miedo.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni autoridades municipales han emitido un posicionamiento público sobre las denuncias realizadas, ni han confirmado oficialmente la situación jurídica ni el paradero de Olegario "N".