Desarticulan puntos de narcomenudeo en SLP

Aunque no precisó la cantidad, durante el 2025 se lograron desarticular diversos puntos de comercialización de droga en la entidad potosina, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Refirió que las intervenciones se lograron a partir de ejecutar cateos en inmuebles, derivado de la documentación de pruebas e indicios en la integración de las carpetas de investigación, elaboradas por el Ministerio Público.

Enfatizó que las averiguaciones por este delito se concentran en las indagaciones de la Policía de Investigación (PDI), pues cuando se detienen a presuntos narcomenudistas estos tienen derechos a guardar silencio.

"También la Fiscalía General de la República, la delegación de aquí, ha llevado a cabo cateos, y nosotros también, de acuerdo a la cantidad de droga o armas encontradas la pasamos para allá (la FGR)", añadió.

En entrevista, García Cázares aseveró que no se tiene identificado una proliferación tan amplia de puntos de venta de estupefacientes en la zona metropolitana, sin embargo, es importante mantener seguimiento de los narcomenudistas.

Especificó que luego de pesar la cantidad de enervantes asegurados por las corporaciones de seguridad pública, se determina si la puesta a disposición corresponde a la FGE o a la Fiscalía General de la República (FGR).