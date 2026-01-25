logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Chávez regresa al ring en la Arena Potosí

San Luis Potosí recibió función de boxeo con la dinastía Chávez

Por Redacción

Enero 25, 2026 11:17 a.m.
A
Chávez regresa al ring en la Arena Potosí

San Luis Potosí fue sede de una función de boxeo profesional en la Arena Potosí, donde se presentaron integrantes de la denominada dinastía Chávez ante una asistencia numerosa.

El evento marcó el regreso al ring de Julio César Chávez Jr., quien obtuvo la victoria por nocaut frente al argentino Ángel Julián Sacco. En la misma cartelera, Omar Chávez venció por la vía del nocaut al colombiano José Miguel Torres, mientras que Jorge "El Ruso" Ascanio se impuso a Víctor Albino. También se realizó una exhibición a cargo de Fátima Herrera.

La función se desarrolló sin incidentes y contó con la asistencia de público local, como parte de las actividades deportivas realizadas en la entidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chávez regresa al ring en la Arena Potosí
Chávez regresa al ring en la Arena Potosí

Chávez regresa al ring en la Arena Potosí

SLP

Redacción

San Luis Potosí recibió función de boxeo con la dinastía Chávez

¿Puede México hilar su segundo triunfo del año ante Bolivia?
¿Puede México hilar su segundo triunfo del año ante Bolivia?

¿Puede México hilar su segundo triunfo del año ante Bolivia?

SLP

El Universal

El "Vasco" adelantó que espera un rival intenso

Supera el M. City al Wolverhampton
Supera el M. City al Wolverhampton

Supera el M. City al Wolverhampton

SLP

AP

Cae por goliza Potosinos FC
Cae por goliza Potosinos FC

Cae por goliza Potosinos FC

SLP

Romario Ventura

El conjunto tunero fue derrotado por Fut-Car en la López Mateos