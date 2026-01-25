Chávez regresa al ring en la Arena Potosí

San Luis Potosí fue sede de una función de boxeo profesional en la Arena Potosí, donde se presentaron integrantes de la denominada dinastía Chávez ante una asistencia numerosa.

El evento marcó el regreso al ring de Julio César Chávez Jr., quien obtuvo la victoria por nocaut frente al argentino Ángel Julián Sacco. En la misma cartelera, Omar Chávez venció por la vía del nocaut al colombiano José Miguel Torres, mientras que Jorge "El Ruso" Ascanio se impuso a Víctor Albino. También se realizó una exhibición a cargo de Fátima Herrera.

La función se desarrolló sin incidentes y contó con la asistencia de público local, como parte de las actividades deportivas realizadas en la entidad.