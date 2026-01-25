logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Seguridad

Incendio acaba con camión de carga de frutería

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio acaba con camión de carga de frutería

CIUDAD VALLES.- Un camión de redilas quedó reducido a chatarra, tras incendiarse por causas no establecidas, en la colonia Hidalgo.

La unidad es propiedad del negocio denominado Frutas y Verduras El Negris; la madrugada del 30 de diciembre de 2025, ese mismo negocio perdió otra unidad en condiciones similares.

Este sábado por la madrugada, un camión de redilas comenzó a incendiarse en la calle Álvaro Obregón, esquina con General Anaya, casi en el mismo lugar donde se quemó el otro camión.

Los vecinos lo reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En minutos arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil Municipal, e incluso oficiales de la Guardia Civil Estatal.

Aunque la reacción fue oportuna, el fuego consumió por completo la unidad, sin que hubiera personas lesionadas.

Sobre las causas, al igual que la vez pasada, las autoridades no pudieron establecer el origen del incendio.

