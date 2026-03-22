Detallan detención de maleantes en San Vicente T.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Civil Estatal, informaron que, como resultado de un operativo coordinado en la región Huasteca, detuvieron en flagrancia a tres personas y aseguraron armas, equipo y vehículos.

Se les identifica como presuntos integrantes de un grupo delictivo y la captura se dio durante un enfrentamiento a balazos en el municipio de San Vicente.

Los hechos se registraron en la carretera San Vicente Tancuayalab– Tanquián, donde elementos de la Policía de Métodos de Investigación y la Guardia Civil Estatal, realizaban recorridos de vigilancia.

En determinado momento fueron agredidos a balazos por tripulantes de un vehículo, por lo que se repelió la agresión conforme a los protocolos.

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Ante esto se detuvo a Bernardo "N", de 36 años de edad, originario de Matamoros, Tamaulipas; Juan Daniel "N" de 31 años, de Ciudad Valles; e Ismael Guadalupe "N", de 29 años de San Vicente, este último presentaba una lesión en la pierna, por lo que recibió atención médica.

Como resultado del operativo, se aseguraron siete armas largas, 19 cargadores abastecidos, cartuchos útiles, ocho chalecos, tres cascos balísticos, así como una camioneta Ford Escape, modelo 2012; una Jeep Cherokee, modelo 2015; y una Toyota Hilux, 2023.

Los detenidos, así como los indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Ambas instituciones reiteran que estas acciones se realizan en el marco de la coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad y preservar la paz de las cuatro regiones del estado.