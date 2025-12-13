Detectan a pistolero en Villa de Arista

VILLA DE ARISTA. -A través de acciones en materia de prevención y seguridad, oficiales de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de un hombre que portaba una pistola en el municipio de Villa de Arista, siendo remitido ante la autoridad respectiva.

Según los hechos, los elementos policiales realizaban un recorrido por la comuindad de Derramaderos, en donde detectaron a un sujeto que se conducía de forma sospechosa y determinaron interceptarlo para su investigación.

El individuo, de ocupación jornalero, dijo llamarse Jorge N. de 38 años de edad, el cual fue sometido a una revisión y así le pudieron encontrar oculta entre su ropa una pistola tipo escuadra calibre .22, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles.

Ante esto, el hombre fue detenido y se le leyeron los derechos que lo amparan para después ser remitido ante la Fiscalía General de la República a fin de que se le defina su situación legal por el delito de portación de arma prohibida.

